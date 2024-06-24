25.580 TL maaşla KPSS şartı yok! İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörde yer alan büro ve danışma memurları için toplam 794 kişilik yeni istihdam olanaklarını açıkladı. Bu fırsatlar, farklı kuruluşlar için geçerli olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında ele alınmaktadır.