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25.580 TL maaşla KPSS şartı yok! İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu, özel sektörde büro ve danışma memurları pozisyonları için toplam 794 kişiye iş imkanı sunacak. Bu istihdam fırsatı, çeşitli kuruluşlar için geçerli olup, başvuru şartları ve diğer detaylar detaylı bir şekilde haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:10
25.580 TL maaşla KPSS şartı yok! İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörde yer alan büro ve danışma memurları için toplam 794 kişilik yeni istihdam olanaklarını açıkladı. Bu fırsatlar, farklı kuruluşlar için geçerli olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında ele alınmaktadır.

Özel sektörde yer bulacak 794 Danışma ve Büro Memuru için ayrıntılar şöyledir:

Danışma Memuru pozisyonu için 149 kişi,

Dış Ticaret alanında Büro Memuru için 3 kişi,

Genel Büro Memurluğu için 795 kişi,

İdari İşler Büro Memurluğu için 27 kişi alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan temel şartlar genellikle şöyledir:

Eğitim düzeyi olarak en az lise mezunu olmak. Üniversite mezunları bazı kurumlar tarafından tercih edilebilir.

İlgili alanlarda deneyim sahibi olmak avantaj sağlayabilir, fakat çoğu zaman giriş düzeyi için tecrübe şartı aranmamaktadır.

MS Office gibi bilgisayar programlarını etkin kullanabilme yeteneği.

Üstün iletişim ve insan ilişkileri becerileri.

Takım çalışmalarına yatkınlık ve grup dinamiklerine uyum sağlama yeteneği.

Analitik düşünme ve hızlı karar verme yetenekleri.

İngilizce veya diğer yabancı dillerde yeterlilik, özellikle uluslararası faaliyet gösteren kurumlar için.

Sağlık durumunun ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olması.

Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış veya muaf olması.

Büro memuru alacak kurumlar genellikle şunlar olabilir:

Bankalar,

Belediyeler,

Kamu kurumları,

Özel sektör şirketleri,

Sağlık kuruluşları,

Lojistik ve dağıtım şirketleri gibi alanlar.

Danışma memurları ise özellikle;

Turizm şirketleri,

Güvenlik hizmetleri veren şirketler,

Ayakkabı üretim şirketleri,

Danışmanlık firmaları,

Sağlık vakıfları gibi sektörlerde istihdam edileceklerdir.

İş başvurusu, Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un resmi web adreslerinden yapılabilir:

Danışma memurluğu için İŞKUR Danışma Memuru İlanları,

Büro memurluğu için İŞKUR Büro Memuru İlanları.

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