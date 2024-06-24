25-28 Haziran İŞKUR TYP Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı! 22.700 TL Maaş + SGK Girişi!

Her bir ilandan belirli aralıklarla haberdar olan İŞKUR, kamu kurumları ve bakanlıkların ihtiyaçlarına cevap verirken, adayların belirli kriterlere göre başvurularını almaktadır.
Her bir ilandan belirli aralıklarla haberdar olan İŞKUR, kamu kurumları ve bakanlıkların ihtiyaçlarına cevap verirken, adayların belirli kriterlere göre başvurularını almaktadır.
Erzincan'da TYP kapsamında alınacak personel için son başvuru tarihi 25 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. İş ilanları şu şekildedir:
Erzincan Merkez İl Kültür Turizm Müdürlüğü 15 kişi, İş İlanı No: 320716
Erzincan Merkez İl Müftülüğü 7 kişi, İş İlanı No: 320979 Kırıklareli ve Ankara illerinde de benzer şekilde, belirlenen tarihlerde alımlar yapılacaktır.
Kırşehir, Karaman, Kars, Bitlis ve Muş illerinde de çeşitli kurumlara personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihleri ve detaylar şöyledir:
Kırşehir Merkez 145 kişi, İş İlanı No: 320994
Karaman Kazımkarabekir 10 kişi, İş İlanı No: 320999
Kars Sarıkamış 10 kişi, İş İlanı No: 320807
Bitlis'te çeşitli ilçelerden toplamda 157 kişi, İş İlanı Numaraları: 320988, 320989, 320990, 320991, 320992, 320995, 320996
Muş Merkez 8 kişi, İş İlanı No: 320985
Antalya, Aksaray ve Gümüşhane illerinde de personel alımları planlanmakta, bunlar arasında camilere ve Kur'an kurslarına yapılan alımlar dikkat çekmektedir. İlgili ilanlar, il müftülükleri aracılığıyla duyurulmuştur.
TYP'de çalışanlar, kadroya geçiş konusunda büyük bir beklenti içinde olup, bu konuda olumlu haberlerin yakın zamanda duyurulması beklenmektedir. Öte yandan, TYP süresi son gelen bilgilerle 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır.
Başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kuruma kayıtlı olma, 18 yaşını tamamlamış olma ve belirli sosyal sigorta kriterlerine uyma yer almakta.
İş arayanlar, TYP başvurularını yalnızca İŞKUR platformu üzerinden gerçekleştireceklerdir. Bu amaçla, "https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx" web adresine e-Devlet kimlik doğrulamasıyla erişim sağladıktan sonra, aşağıda sunulan ilçe dizinine uygun şekilde araştırma yapabilirsiniz.
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