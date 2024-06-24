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24-30 Haziran acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları geldi! Şehir hastanelerine personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan hastane personeli alımlarına dair açık pozisyonlar ve bu pozisyonlara ayrılan kontenjanlar haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. İşte acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları ve başvuru şartları

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:48 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:48
24-30 Haziran acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları geldi! Şehir hastanelerine personel alımı başvuru şartları!

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Türkiye çapında hastanelere toplu personel alımı ilanları açıklanmıştır. Çeşitli sağlık pozisyonları için toplam 1243 adet boş kontenjan doldurulacak. Bu ilanlar İŞKUR platformu üzerinden ilan edilmiştir ve başvurular yalnızca internet aracılığıyla alınacaktır. Adayların, belirtilen şartlara uygun olmaları halinde başvurularını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

  • Acil Tıp Teknisyeni - 56 pozisyon
  • Hasta Danışmanı - 112 pozisyon
  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - 45 pozisyon
  • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi - 8 pozisyon
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı - 316 pozisyon
  • Hastane Hizmetlisi - 33 pozisyon
  • Klinik Destek Elemanı (Hastane) - 23 pozisyon
  • Diğer Hemşireler - 7 pozisyon
  • Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) - 16 pozisyon
  • Ebe-Hemşire - 19 pozisyon

  • Hemşire - 457 pozisyon
  • Ebe - 28 pozisyon
  • Ebe Yardımcısı - 11 pozisyon
  • Eczacı - 1 pozisyon
  • Eczacı Kalfası - 26 pozisyon
  • Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri - 35 pozisyon
  • Odyometri Sağlık Teknikeri - 20 pozisyon
  • Sağlık Bakım Teknisyeni - 11 pozisyon
  • Sağlık Memuru - 11 pozisyon
  • Acil Servis Hemşiresi - 2 pozisyon
  • Hemodiyaliz Hemşiresi - 5 pozisyon
  • Hemşire Yenidoğan - 1 pozisyon
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Başvuru süreci hakkında bilgi: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlık personeli alım ilanları yayımlanmıştır. İlgili pozisyonlara başvurular başlamıştır. Adayların, başvurularını İŞKUR'un online sistemine kayıtlı bilgilerini kullanarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonları ve başvuru linklerini, İŞKUR'un web sitesinde "Meslek" alanına ilgili kadroyu yazarak "Ara" butonuna tıklayarak erişebilirsiniz.

İŞKUR üzerinden yapılan alımlar için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmamak,
  • Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarından muaf olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli not almak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak.

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan sağlık personeli alımları, Türkiye genelinde farklı sağlık disiplinlerinde toplam 1243 kişilik kadro ile gerçekleşecek. İşte pozisyonlar ve ayrıntılı kontenjan bilgileri:

  • Ebe Yardımcısı için 11 pozisyon açık. Başvuru Linki

  • Tek Eczacı pozisyonu için 1 kişi alınacak. Başvuru Linki

  • Eczacı Kalfası olarak 26 kişi işe alınacak. Başvuru Linki

  • Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri için 35 boş pozisyon bulunmaktadır. Başvuru Linki

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