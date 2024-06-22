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İŞKUR Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı şartları açıklandı: 22-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı

Türkiye İş Kurumu, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile huzurevlerinde istihdam edilmek üzere yeni personel alınacağını duyurdu. Alım sürecinin başladığı bilgisi verilirken, adayların huzurevi personeli başvuru süreci ve detayları hakkında soruları artmaktadır. Başvuru nasıl yapılacak, hangi kriterler aranacak ve hangi pozisyonlar için eleman alınacak? İşte bu konulara dair en güncel ve ayrıntılı bilgiler.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 10:20 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:20
İŞKUR Huzurevlerine KPSS’siz personel alımı şartları açıklandı: 22-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı

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Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, huzurevlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların başladığı ifade edildi. Peki, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlara personel alınacak? İşte güncel bilgiler:

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Huzurevi ve yaşlı bakım evlerine yapılan personel alımlarında açık olan kadrolar şu şekildedir:

Hasta Bakıcı

Hemşire

Beden İşçisi (Temizlik)

Hemşire Yardımcısı

Temizlik Görevlisi

Fizyoterapist

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Aşçı

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Diğer Sağlık Personeli

Acil Tıp Teknisyeni

Başvuru Şartları Nelerdir?

Huzurevlerine yapılacak personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı olmak, kaydı yoksa kayıt yaptırmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği özel başvuru şartlarını taşıyor olmak,

Yaşlılarla iyi anlaşabilmek, yaşlı ve hasta vatandaşlarla uyum içinde olabilmek,

Sabırlı ve titiz olmak,

Kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz yerine getirebilmek,

Başvuru yapacağı işi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için henüz askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerliğini yapmış ya da tecilli olmak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

İlanın başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar ve gerekli evraklar, İŞKUR'un resmi internet sayfasında belirtilmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, bu sayfadan tüm bilgilere erişebilirler.

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

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