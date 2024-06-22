İŞKUR Huzurevlerine KPSS’siz personel alımı şartları açıklandı: 22-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı

Aşçı Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Diğer Sağlık Personeli Acil Tıp Teknisyeni

Başvuru Şartları Nelerdir? Huzurevlerine yapılacak personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı olmak, kaydı yoksa kayıt yaptırmak, En az ilkokul mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği özel başvuru şartlarını taşıyor olmak, Yaşlılarla iyi anlaşabilmek, yaşlı ve hasta vatandaşlarla uyum içinde olabilmek,

Sabırlı ve titiz olmak, Kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz yerine getirebilmek, Başvuru yapacağı işi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için henüz askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerliğini yapmış ya da tecilli olmak.

Başvuru Nasıl Yapılacak? İlanın başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar ve gerekli evraklar, İŞKUR'un resmi internet sayfasında belirtilmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, bu sayfadan tüm bilgilere erişebilirler.