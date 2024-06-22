Hastane, okul ve bankalara binlerce Özel Güvenlik Görevlisi alımı ilanları: İŞKUR ÖGG başvuru şartları açıklandı! En az 33.000 TL maaş...

Toplamda 2300 güvenlik personeli pozisyonu için duyurular yapıldı. Bu kontenjan dağılımında, çeşitli alanlarda çalışacak 955 adet güvenlik görevlisi, eğitim kurumları için 8, hastaneler için ise sadece 2 güvenlik görevlisi alınacaktır. Ayrıca silahlı özel güvenlik görevlisi olarak 239, silahsız olarak 1054 kişi ve koruma meslek elemanı olarak da 45 kişi istihdam edilecektir.
Başvuru sürecinde adayların karşılaması gereken bazı temel kriterler bulunmakta. Bunlar arasında eğitim düzeyi, yaş sınırlaması, sağlık durumu, adli sicil kaydının temiz olması ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olma gibi şartlar yer almakta. Ayrıca, adayların etkin iletişim becerilerine sahip olmaları da beklenmektedir.
Kamu ve özel sektördeki güvenlik görevlisi maaşları, deneyim ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Adaylar, İŞKUR üzerinden yapılan duyurulara online olarak başvuruda bulunabilirler.