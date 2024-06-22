SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı ilanları geldi! 22-30 Haziran İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Türkiye'nin ekonomik ilerlemesiyle senkronize bir şekilde, iş piyasasında canlılık müşahede ediliyor. Bu durum, ülkenin öncü finansal kurumlarını kapsamlı işe alım hareketlerine itmiştir. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası gibi finans sektörünün devleri, Türkiye'nin her köşesinde ve değişik uzmanlık dallarında yüzlerce yeni çalışan arayışı içindedir. Bu hareketlilik, bankacılık sektöründe kariyer yapmayı amaçlayanlar için kıymetli imkanlar tanımaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:24
Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı ilanları geldi! 22-30 Haziran İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bankacılık sektörü, çeşitli yetenek ve niteliklere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları sunmaktadır. Sektörde, banka memuru, müşteri temsilcisi, kredi analisti, risk yöneticisi gibi bir dizi çeşitli pozisyon bulunmakta ve bu pozisyonlar için aranan özel şartlar ve nitelikler iş ilanlarında açıkça ifade edilmektedir. Örneğin, teknik pozisyonlar için ilgili mühendislik veya teknikerlik bölümlerinden mezuniyet gerekliliği bulunurken, müşteri hizmetleri gibi alanlarda ise üstün iletişim becerileri ve müşteri yönetimi tecrübesi aranan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ortaöğretim mezunu olmak.

Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek.

Bankacılık ürünleri, kredi değerlendirme ve finansmanı konularında bilgi sahibi olmak.

Satış yetkinliği yüksek ve hedef odaklı çalışabilen.

Risk yönetiminde deneyimli.

Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın.

Müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen.

Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerilerine sahip.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgilenen adaylar, bankaların resmi kariyer sayfaları üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Her bankanın başvuru süreci farklılık göstermekle birlikte, genellikle bir özgeçmiş yüklemek ve bazı durumlarda banka tarafından hazırlanan online sınavlara katılmak gerekebilir. Aşağıda, bankalara başvuru yapabileceğiniz internet adresleri verilmiştir:

Akbank: "https://kariyer.akbank.com/JobSearchMaster"

İş Bankası: "https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi"

ICBC Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/icbc-turkey-2000-10978"

QNB Finansbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359"

Şekerbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"

TEB: "https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-1126-1370"

ING Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/ing-turkiye-19589-10526"

Odea Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/odea-bank-a-s-35622-28158"

Yapı Kredi Bankası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-kredi-2108-12166"

İşe Alım Süreçleri Nasıl İlerliyor?

Bankaların işe alım süreçleri genellikle çok aşamalıdır. İlk olarak, online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen adaylar, genellikle telefon veya video mülakatına davet edilirler. Bu mülakatlar, adayların genel yeterlilikleri ve pozisyonun gerektirdiği özel bilgi ve becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek için yapılır. Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, daha sonra yüz yüze mülakat veya grup mülakatlarına davet edilebilir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

  • İlanlardaki nitelik ve şartları dikkatlice inceleyin.
  • Özgeçmişinizi ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre özelleştirin.
  • Başvuru sırasında tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
  • Mülakat sürecine iyi hazırlanın, özellikle bankacılık sektörü ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olun.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bülent Cihantimur’dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur’un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?
Türk Telekom
Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti
Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
SON DAKİKA