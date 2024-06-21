Şehir hastanelerine personel alımı başvuru şartları! 21-30 Haziran acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları

İŞKUR aracılığıyla yapılacak hastane personeli alımları için açık pozisyonlar ve kontenjanlar aşağıda sıralanmıştır:
İŞKUR aracılığıyla yapılacak hastane personeli alımları için açık pozisyonlar ve kontenjanlar aşağıda sıralanmıştır:
Başvuru süreci hakkında bilgi: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlık personeli alım ilanları yayımlanmıştır. İlgili pozisyonlara başvurular başlamıştır. Adayların, başvurularını İŞKUR'un online sistemine kayıtlı bilgilerini kullanarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonları ve başvuru linklerini, İŞKUR'un web sitesinde "Meslek" alanına ilgili kadroyu yazarak "Ara" butonuna tıklayarak erişebilirsiniz.
İŞKUR üzerinden yapılan alımlar için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır:
İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan sağlık personeli alımları, Türkiye genelinde farklı sağlık disiplinlerinde toplam 1243 kişilik kadro ile gerçekleşecek. İşte pozisyonlar ve ayrıntılı kontenjan bilgileri:
Acil Tıp Teknisyeni için 56 boş pozisyon bulunmakta. Başvuru Linki
Hasta Danışmanlığı pozisyonu için 112 kişi alınacak. Başvuru Linki
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi olarak 45 kişi işe alınacak. Başvuru Linki
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi için 8 açık pozisyon mevcut. Başvuru Linki
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak 316 kişi istihdam edilecek. Başvuru Linki
Hastane Hizmetlisi kadrosu için 33 personel alımı yapılacak. Başvuru Linki
Klinik Destek Elemanı (Hastane) için 23 kişi alınacak. Başvuru Linki
Diğer Hemşireler kategorisinde 7 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Başvuru Linki
İşyeri Hemşiresi olarak 16 sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuru Linki
Ebe-Hemşire kadrosuna 19 kişi dahil edilecek. Başvuru Linki
Hemşire pozisyonu için 457 kişi alınacak. Başvuru Linki
Ebe olarak 28 kişi işe alınacak. Başvuru Linki
Ebe Yardımcısı için 11 pozisyon açık. Başvuru Linki
Tek Eczacı pozisyonu için 1 kişi alınacak. Başvuru Linki
Eczacı Kalfası olarak 26 kişi işe alınacak. Başvuru Linki
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri için 35 boş pozisyon bulunmaktadır. Başvuru Linki
Odyometri Sağlık Teknikeri olarak 20 kişi alınacak. Başvuru Linki
Sağlık Bakım Teknisyeni için 11 kişilik alım yapılacak. Başvuru Linki
Sağlık Memuru olarak 11 kişi işe alınacak. Başvuru Linki
Acil Servis Hemşiresi için 2 kişi alınacak. Başvuru Linki
Hemodiyaliz Hemşiresi kadrosuna 5 kişi dahil edilecek. Başvuru Linki
Yenidoğan Hemşiresi olarak 1 kişi alınacak. Başvuru Linki
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