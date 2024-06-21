İŞKUR ÖGG başvuru şartları nedir? Hastane, okul ve bankalara binlerce Özel Güvenlik Görevlisi alınacak!

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İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hastaneler, eğitim kurumları ve finansal kuruluşlar için güvenlik personeli alımını ilan etti. Bu alımlar, kamu ve özel sektör fark gözetmeksizin geniş bir yelpazede sunulmaktadır.