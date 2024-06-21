Hastane, okul ve bankalara binlerce Özel Güvenlik Görevlisi alınacak! İŞKUR ÖGG başvuru şartları nedir?

Toplamda 2300 güvenlik personeli pozisyonu için duyurular yapıldı. Bu kontenjan dağılımında, çeşitli alanlarda çalışacak 955 adet güvenlik görevlisi, eğitim kurumları için 8, hastaneler için ise sadece 2 güvenlik görevlisi alınacaktır. Ayrıca silahlı özel güvenlik görevlisi olarak 239, silahsız olarak 1054 kişi ve koruma meslek elemanı olarak da 45 kişi istihdam edilecektir.