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27 İlde Öğretmenevi, Belediye ve SYDV'lere personel alımı! İŞKUR acil KPSS'siz 1.556 kişi arıyor! Büro memuru, işçi, temizlik görevlisi, garson, şoför...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde 27 ilde bulunan Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ve Belediye Şirketlerine personel ve işçi alımı yapılacak. Bu alımlar için başvurular İŞKUR’un resmi internet adresi üzerinden başladı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:07 Güncelleme 21 Haziran 2024, 22:07
27 İlde Öğretmenevi, Belediye ve SYDV’lere personel alımı! İŞKUR acil KPSS’siz 1.556 kişi arıyor! Büro memuru, işçi, temizlik görevlisi, garson, şoför...

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde 27 ilde bulunan Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ve Belediye Şirketlerine personel ve işçi alımı yapılacak.

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ALIM YAPILACAK KURUMLAR VE POZİSYONLAR

İŞKUR'un yaptığı açıklamaya göre alımlar şu kurumlar için geçerli olacak:

  • Öğretmenevleri: Çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacak.
  • Belediyeler: Belediyelerde farklı departmanlarda çalışmak üzere işçi alımları gerçekleştirilecek.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı vakıflarda çeşitli görevlerde personel istihdam edilecek.
  • Belediye Şirketleri: Belediye şirketlerinde çeşitli pozisyonlar için işçi alımı yapılacak.

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BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLARI

Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak adayların, İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve şartları hakkında daha detaylı bilgiye İŞKUR'un web sitesinden ulaşılabilir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

  • Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • İzmir
  • Bursa
  • Konya
  • Antalya
  • Samsun
  • Diyarbakır
  • Şanlıurfa
  • ve diğer 17 il

İŞKUR'UN RESMİ AÇIKLAMASI

İŞKUR tarafından yapılan resmi açıklamada, "27 ilde bulunan Öğretmenevleri, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Belediye Şirketlerine personel ve işçi alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başlamış olup, başvuru şartları ve detayları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz," denildi.

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