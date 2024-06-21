26.950 TL maaşla KPSS şartı yok! İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Üstün iletişim ve insan ilişkileri becerileri.
Takım çalışmalarına yatkınlık ve grup dinamiklerine uyum sağlama yeteneği.
Analitik düşünme ve hızlı karar verme yetenekleri.
İngilizce veya diğer yabancı dillerde yeterlilik, özellikle uluslararası faaliyet gösteren kurumlar için.
Sağlık durumunun ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olması.
Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış veya muaf olması.
Büro memuru alacak kurumlar genellikle şunlar olabilir:
Bankalar,
Belediyeler,
Kamu kurumları,
Özel sektör şirketleri,
Sağlık kuruluşları,
Lojistik ve dağıtım şirketleri gibi alanlar.
Danışma memurları ise özellikle;
Turizm şirketleri,
Güvenlik hizmetleri veren şirketler,
Ayakkabı üretim şirketleri,
Danışmanlık firmaları,
Sağlık vakıfları gibi sektörlerde istihdam edileceklerdir.