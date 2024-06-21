26.950 TL maaşla KPSS şartı yok! İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu, özel sektör bünyesinde büro ve danışma memurları pozisyonları için toplamda 794 kişilik istihdam fırsatını duyurdu. Bu fırsat, çeşitli kuruluşlara yönelik ve her biri için başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.