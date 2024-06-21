21-30 Haziran İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı! Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı ilanları

Türkiye'nin ekonomik büyümesiyle paralel olarak, iş gücü piyasasında da canlanmalar yaşanıyor. Bu doğrultuda, ülkenin önde gelen finans kuruluşları kapsamlı personel alım kampanyaları başlattı. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası gibi sektörün liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında ve çeşitli uzmanlık alanlarında yüzlerce yeni personel arayışında bulunuyorlar. Bu gelişmeler, bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için değerli fırsatlar sunuyor.