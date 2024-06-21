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21-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı: İŞKUR Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı şartları belli oldu

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, huzurevlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların başladığı ifade edildi. Peki, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlara personel alınacak? İşte güncel bilgiler:

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:18 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:18
21-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı: İŞKUR Huzurevlerine KPSS’siz personel alımı şartları belli oldu

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Türkiye İş Kurumu, resmi internet sayfasında yaptığı duyuruyla huzurevlerinde çalıştırılmak üzere yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda başvuru sürecinin başladığı belirtilirken, huzurevi personel alımı başvuru detaylarına dair soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Hangi şartlar aranıyor? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte güncel ve detaylı bilgiler:

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Huzurevi ve yaşlı bakım evlerine yapılan personel alımlarında açık olan kadrolar şu şekildedir:

Hasta Bakıcı

Hemşire

Beden İşçisi (Temizlik)

Hemşire Yardımcısı

Temizlik Görevlisi

Fizyoterapist

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Aşçı

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Diğer Sağlık Personeli

Acil Tıp Teknisyeni

Başvuru Şartları Nelerdir?

Huzurevlerine yapılacak personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı olmak, kaydı yoksa kayıt yaptırmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği özel başvuru şartlarını taşıyor olmak,

Yaşlılarla iyi anlaşabilmek, yaşlı ve hasta vatandaşlarla uyum içinde olabilmek,

Sabırlı ve titiz olmak,

Kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz yerine getirebilmek,

Başvuru yapacağı işi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için henüz askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerliğini yapmış ya da tecilli olmak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

İlanın başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar ve gerekli evraklar, İŞKUR'un resmi internet sayfasında belirtilmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, bu sayfadan tüm bilgilere erişebilirler.

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

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