21-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı: İŞKUR Huzurevlerine KPSS’siz personel alımı şartları belli oldu

Türkiye İş Kurumu, resmi internet sayfasında yaptığı duyuruyla huzurevlerinde çalıştırılmak üzere yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda başvuru sürecinin başladığı belirtilirken, huzurevi personel alımı başvuru detaylarına dair soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Hangi şartlar aranıyor? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte güncel ve detaylı bilgiler: