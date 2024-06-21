21-30 Haziran acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları: Şehir hastanelerine personel alımı başvuru şartları!

Başvuru süreci hakkında bilgi: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlık personeli alım ilanları yayımlanmıştır. İlgili pozisyonlara başvurular başlamıştır. Adayların, başvurularını İŞKUR'un online sistemine kayıtlı bilgilerini kullanarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonları ve başvuru linklerini, İŞKUR'un web sitesinde "Meslek" alanına ilgili kadroyu yazarak "Ara" butonuna tıklayarak erişebilirsiniz.

İŞKUR üzerinden yapılan alımlar için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmamak,

Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarından muaf olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli not almak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak.