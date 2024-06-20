Migros, Bim, A101 ve Şok dev personel alımı! İşte en az 22.000 TL maaşla kasiyer, market elemanı, satış elemanı, mağaza sorumlusu alımı şartları

Türkiye genelinde büyük market zincirleri, İŞKUR ve kariyer platformları aracılığıyla yapılan son açıklamalarla birlikte, 81 ilde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel ve işçi alacaklarını duyurdu. Migros'ta nasıl iş başvurusunda bulunulur? Şok'ta hangi pozisyonlar için personel alınıyor? Bim ve A101'e iş başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları ve ilanlar hakkında güncel bilgiler.