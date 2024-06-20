Migros, Bim, A101 ve Şok dev personel alımı! İşte en az 22.000 TL maaşla kasiyer, market elemanı, satış elemanı, mağaza sorumlusu alımı şartları

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
Aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır:
- Kasiyer,
- Market Elemanı,
- Şoför,
- İdari İşler Elemanı,
- Mağaza Sorumlusu,
- Satış Elemanı,
- Pazarlama Asistanı,
- Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı,
- Bordro ve Özlük İşleri Uzman Yardımcısı,
- Bölge Sorumlusu,
- Muhasebe Elemanı,
- Depo Elemanı,
- Depo Personeli,
- Ziraat Mühendisi,
- Mağaza Sorumlu Yardımcısı.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
Kariyer sayfaları üzerinden yayınlanan duyurulara göre, başvurular online olarak alınmaya başlanmıştır. İlgili kariyer sayfalarından başvurunuzu yapabilirsiniz.
Bim iş ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/bim-birlesik-magazalar-a-s-1888-9746"
A101 personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=a101"
Şok personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sok-marketler-4325-233357"
Migros kariyer sayfası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001"
Bu adreslere girerek özgeçmişinizi oluşturabilir ve ilanlara başvurabilirsiniz.
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