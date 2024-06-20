KPSS şartı yok: 26.700 TL maaşla İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Analitik düşünme ve hızlı karar verme yetenekleri.

Takım çalışmalarına yatkınlık ve grup dinamiklerine uyum sağlama yeteneği.

Üstün iletişim ve insan ilişkileri becerileri.

İngilizce veya diğer yabancı dillerde yeterlilik, özellikle uluslararası faaliyet gösteren kurumlar için.

Sağlık durumunun ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olması.

Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış veya muaf olması.