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KPSS şartı yok: 26.700 TL maaşla İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu, özel sektör bünyesinde büro ve danışma memurları pozisyonları için toplamda 794 kişilik istihdam fırsatını duyurdu. Bu fırsat, çeşitli kuruluşlara yönelik ve her biri için başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:18 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:18
KPSS şartı yok: 26.700 TL maaşla İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

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Danışma Memuru maaşları, deneyim yıllarına bağlı olarak 17.000 TL'den başlayıp 28.000 TL'ye kadar çıkabilirken, Büro Memurları için maaşlar deneyim yılına göre 17.500 TL'den başlayarak 26.700 TL'ye ulaşabilir.

Özel sektörde yer bulacak 794 Danışma ve Büro Memuru için ayrıntılar şöyledir:

Danışma Memuru pozisyonu için 149 kişi,

Dış Ticaret alanında Büro Memuru için 3 kişi,

Genel Büro Memurluğu için 795 kişi,

İdari İşler Büro Memurluğu için 27 kişi alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan temel şartlar genellikle şöyledir:

Eğitim düzeyi olarak en az lise mezunu olmak. Üniversite mezunları bazı kurumlar tarafından tercih edilebilir.

İlgili alanlarda deneyim sahibi olmak avantaj sağlayabilir, fakat çoğu zaman giriş düzeyi için tecrübe şartı aranmamaktadır.

MS Office gibi bilgisayar programlarını etkin kullanabilme yeteneği.

Üstün iletişim ve insan ilişkileri becerileri.

Takım çalışmalarına yatkınlık ve grup dinamiklerine uyum sağlama yeteneği.

Analitik düşünme ve hızlı karar verme yetenekleri.

İngilizce veya diğer yabancı dillerde yeterlilik, özellikle uluslararası faaliyet gösteren kurumlar için.

Sağlık durumunun ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olması.

Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış veya muaf olması.

Büro memuru alacak kurumlar genellikle şunlar olabilir:

Bankalar,

Belediyeler,

Kamu kurumları,

Özel sektör şirketleri,

Sağlık kuruluşları,

Lojistik ve dağıtım şirketleri gibi alanlar.

Danışma memurları ise özellikle;

Turizm şirketleri,

Güvenlik hizmetleri veren şirketler,

Ayakkabı üretim şirketleri,

Danışmanlık firmaları,

Sağlık vakıfları gibi sektörlerde istihdam edileceklerdir.

İş başvurusu, Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un resmi web adreslerinden yapılabilir:

Danışma memurluğu için İŞKUR Danışma Memuru İlanları,

Büro memurluğu için İŞKUR Büro Memuru İlanları.

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