Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları geldi! 2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar açıklandı

Kızılay, lise mezunlarından KPSS koşulu aramadan geniş çapta işe alım yapacağını duyurdu. Bu eleman alım süreci, Kızılay'ın çeşitli birimlerinde gerçekleştirilecek olup, farklı alanlarda hizmet verecek bireylerin işe dahil edilmesini hedefliyor. Kızılay'ın bu hamlesi, iş arayan lise mezunları için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, daha geniş bir kitleye hitap ederek, nitelikli ve istekli adayların başvurularını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kızılay, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak, sağlık, sosyal yardım, afet yönetimi gibi birçok alanda hizmet verecek yeni ekip arkadaşları arıyor.
Kızılay Personel Alımına İlişkin Süreç Devam Ediyor!
Kızılay dönem dönem yeni iş ilanları yayımlamaya devam ederken, belli pozisyonlar için başvurular halen sürüyor. İlgili adaylar aşağıdaki bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, Kariyer havuzunda toplanmakta ve şartları yerine getiren adaylarla iletişime geçilecektir.
2024 Yılı İçinde Yüzlerce Görevli Katılımı Bekleniyor! Kızılay, Türkiye'nin çeşitli şehirleri için iş ilanları yayımlamakta. Bu çerçevede, 2024 yılında;
Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım, Kızılay Merkezi Birim, gibi birimlerde eleman alımı yapılacak.