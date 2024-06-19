Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları açıklandı! Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet portalı üzerinden duyurulan son bilgilere göre, çeşitli bölgelerde yer alan Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilişkili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Belediye Şirketleri, yeni iş gücü alımları yapacak. İşe alım süreçleri, İŞKUR'un online platformları üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ile yürütülecek.