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YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı: Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS'siz Başvurun!

Devlet memuru alımları, adaylara kariyerlerinde yeni ufuklar açma fırsatı sunuyor. Adaylar, belirlenen tarihler arasında ilgili kurumların resmi başvuru portallarından işlemlerini gerçekleştirebilirler. Her üç kurum da çeşitlilik ve geniş kapsamlı iş imkanlarıyla öne çıkıyor, bu da Türkiye'nin iş gücü piyasasında kayda değer bir hareketlilik yaratıyor. Bu fırsat, nitelikli ve yetenekli bireylerin, kariyerlerinde önemli bir adım atmalarına olanak tanıyan bir dönüm noktası olabilir.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 11:30 Güncelleme 19 Haziran 2024, 11:30
YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı: Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS’siz Başvurun!

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerin akademik ve idari ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli pozisyonlarda geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu kapsamlı alım süreci, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve idari personel gibi farklı kategorilerde gerçekleşecek. Adayların başvurdukları pozisyonlara uygun olarak lisans, yüksek lisans ya da doktora gibi ilgili akademik derecelere sahip olmaları gerekiyor. Özellikle akademik pozisyonlar için gerekli akademik yeterlilik ve deneyimler büyük önem taşırken, idari kadrolar için de üniversitelerin yönetim ve işleyişine katkı sağlayacak yetkinliklerde personel alımı yapılacak.

YÖK Sözleşmeli Personel Alımı: Mülakatsız Seçim Süreci

Yükseköğretim Kurumu, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alacak.

Aşçı Yardımcısı, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli gibi pozisyonlar için mülakat yapılmaksızın, KPSS puanı ile seçim yapılacak. Başvurular, 23 - 29 Haziran 2024 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı adresinde şahsen yapılacak.

SPK'dan Yurtdışı KPSS'siz Memur Alımı Fırsatı

Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışında görevlendirilmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlar, 0-12 ve 0-24 ay süreyle görev yapacak personel için planlanmış.

Adayların yabancı dil bilgileri ve belirli mesleki deneyimlere sahip olmaları gerekiyor. Başvurular, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

JSGA Devlet Memuru Alımı: Lise ve Lisans Mezunlarına Şans

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 15 memur alımı yapacağını açıkladı. Lise ve lisans düzeyinde eğitim görmüş adaylar için açık olan bu pozisyonlar, çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet verecek.

Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ve başvurular, 13 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında JSGA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.


Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

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