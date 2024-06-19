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Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları geldi! 2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar biraz önce belli oldu

Kızılay, lise mezunlarından KPSS koşulu aramadan geniş çapta işe alım yapacağını duyurdu. Bu eleman alım süreci, Kızılay'ın çeşitli birimlerinde gerçekleştirilecek olup, farklı alanlarda hizmet verecek bireylerin işe dahil edilmesini hedefliyor. Kızılay'ın bu hamlesi, iş arayan lise mezunları için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, daha geniş bir kitleye hitap ederek, nitelikli ve istekli adayların başvurularını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kızılay, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak, sağlık, sosyal yardım, afet yönetimi gibi birçok alanda hizmet verecek yeni ekip arkadaşları arıyor.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 11:31 Güncelleme 19 Haziran 2024, 11:31
Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları geldi! 2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar biraz önce belli oldu

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Kızılay bünyesine katılacak binlerce yeni personel, çeşitli rollerde görev yapmaya başlayacak. İşe alımlar, KPSS şartı aranmaksızın, yalnızca dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu süreçte, başvuru koşulları ve iş ilanları hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır, böylece adaylar ihtiyaçlarına uygun pozisyonlarda Kızılay'ın geniş faaliyet alanlarında yer alma fırsatı bulacaklar. İşte Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları.

Kızılay Personel Alımına İlişkin Süreç Devam Ediyor!

Kızılay dönem dönem yeni iş ilanları yayımlamaya devam ederken, belli pozisyonlar için başvurular halen sürüyor. İlgili adaylar aşağıdaki bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, Kariyer havuzunda toplanmakta ve şartları yerine getiren adaylarla iletişime geçilecektir.

2024 Yılı İçinde Yüzlerce Görevli Katılımı Bekleniyor! Kızılay, Türkiye'nin çeşitli şehirleri için iş ilanları yayımlamakta. Bu çerçevede, 2024 yılında;

Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım, Kızılay Merkezi Birim, gibi birimlerde eleman alımı yapılacak.

Hangi Şehirler İçin İlanlar Yayımlandı!

Mevcut ilan listesine göre Kızılay'ın eleman alımı yapacağı yerler:

İstanbul, Ankara, TÜRKİYE geneli, Gaziantep, İzmir, şeklinde sıralanmaktadır.

Güncel Eleman Alımı İlan Listesi:

Web Tasarım Uzmanı, Doktor, Müdahale Planları Uzmanı, Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124),

Başvuru Koşulları Nedir?

Güncel eleman alım ilanlarına göre adaylardan beklenen genel nitelikler:

Alım yapılacak alanlarda eğitimini tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak, Gerçekleştirilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç kaydının olmaması, Sağlık durumunun görevi yerine getirmesine engel teşkil etmemesi, Sorumluluk sahibi ve problem çözme yeteneğine sahip, Sonuç odaklı ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen, ilişkilerde pozitif bir yaklaşım sergileyen, nitelikler aranmaktadır.

KIZILAY BAŞVURU EKRANI: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

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