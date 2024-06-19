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Kamuya, belediyelere KPSS'li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! 19-30 Haziran personel alım ilanları geldi: İşte başvuru şartları

Kamu sektörüne personel alımı, birçok birey için kariyerlerini şekillendirme şansı olarak öne çıkar. Bu süreç, adayların kariyer yollarında kritik bir viraj olabilir. Başvuru prosedürlerini özenle takip etmek ve gerekli kriterleri titizlikle yerine getirmek, başarıya ulaşmaları için elzemdir. Bu yüzden, kamu alım ilanları, adaylar için yalnızca büyük bir fırsat değil, aynı zamanda önemli bir yükümlülük de taşır.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:01
Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! 19-30 Haziran personel alım ilanları geldi: İşte başvuru şartları

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Belediyeler de dahil olmak üzere kamuda çeşitli pozisyonlar için memur, personel ve işçi alımları duyuruldu. Bu duyurularda, en az lise düzeyinde eğitim almış adayların başvuruları kabul edileceği ve KPSS puanı gerektiren ile gerektirmeyen pozisyonlar arasında alternatifler sunulduğu belirtiliyor. Bu yazıda, söz konusu ilanların ayrıntılarına ve başvurulacak pozisyonlara odaklanacağız. Kamu sektörü, ülkemiz için istihdamın temel kaynaklarından biridir. Her yıl binlerce kişi, bu kurumlara yapılan alımlara başvurarak kamu görevlisi olma yolunda ilerler.

Başvuracak Adaylar İçin Genel Şartlar Kamuda çalışmak üzere açıklanan bu pozisyonlar için başvuracak adayların aşağıdaki genel kriterleri karşılaması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesi kriterlerini taşımak.
  • Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilgili şartları tamamlamış olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenen belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonuçlarının olumlu çıkması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024

İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 21.06.2024

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Muğla Ortaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 21.06.2024

İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024

Çankırı Orta Bel Per. Ltd. Şti.

İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024

Muğla MKS Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 24.06.2024

Afyonkarahisar Dişli Bel. İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.06.2024


Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. Akary. Ulaş. Bas. Enerji San. ve Tic. A. Ş. 23.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)

İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 21.06.2024

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.06.2024

Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024

Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024 (1)

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024

İstanbul Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024

İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21.06.2024

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024


Denizli 80. Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASO Müdürlüğü 21.06.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 21.06.2024
İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024
Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 24.06.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

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Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alım İlanı 30.06.2024

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.06.2024

Kamuya memur alımı ilanları için tıklayınız

Belediyelere işçi alımı için tıklayınız

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