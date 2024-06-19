Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! 19-30 Haziran personel alım ilanları geldi: İşte başvuru şartları

Belediyeler de dahil olmak üzere kamuda çeşitli pozisyonlar için memur, personel ve işçi alımları duyuruldu. Bu duyurularda, en az lise düzeyinde eğitim almış adayların başvuruları kabul edileceği ve KPSS puanı gerektiren ile gerektirmeyen pozisyonlar arasında alternatifler sunulduğu belirtiliyor. Bu yazıda, söz konusu ilanların ayrıntılarına ve başvurulacak pozisyonlara odaklanacağız. Kamu sektörü, ülkemiz için istihdamın temel kaynaklarından biridir. Her yıl binlerce kişi, bu kurumlara yapılan alımlara başvurarak kamu görevlisi olma yolunda ilerler.