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Jandarma 19-30 Haziran en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte Jandarma personel alımı kadroları

Jandarma, çeşitli pozisyonlar için devlet memuru alımına devam etmektedir. Adayların başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olması, 30 Haziran 2024 tarihine kadar en az 18 yaşına girmiş olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartlara uygunluk gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 10:11 Güncelleme 19 Haziran 2024, 10:11
Jandarma 19-30 Haziran en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte Jandarma personel alımı kadroları

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Jandarma, en az lise mezunu olanlar için devlet memuru alımına devam ediyor. Peki, başvuru şartları nelerdir ve başvuru süreci nasıl işler?
İlan edilen duyuruya göre; mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog ve hizmetli pozisyonları için personel alımı yapılacak. İşte bu pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler için gerekli bilgiler şu şekilde sıralanmaktadır.

Özellikle mütercim, veteriner, mühendis ve sosyolog pozisyonları için 2022-2023 KPSS (P3), hizmetli pozisyonları için ise 2022 KPSS (P94) sınavlarından en az 60 puan almış olmak şarttır. Ayrıca, mütercim adaylarının son beş yıl içinde Arapça için en az 70 (C düzeyi), İspanyolca için ise en az 80 (B düzeyi) YDS/e-YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların kamu haklarından mahrum olmamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli diğer niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Başvurular, 13 Haziran 2024'te başlamış olup, devam etmektedir. Adaylar, 30 Haziran 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalıdır. Başvuru süreci, Jandarma'nın resmi web portalı olan https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden yönetilmektedir.

Adaylar, bu link üzerinden sayfaya erişip, 'DEVAM EDİYOR' sekmesine tıklamalıdır. Ardından e-Devlet kapısı üzerinden yönlendirme ile giriş yaparak, 'Başvuru Sürecindekiler' bölümünden gerekli bilgileri doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu süreç, adayların devlet bünyesinde önemli roller üstlenmeleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Jandarma, farklı yetenek setlerine ve disiplinlere sahip bireyleri bünyesine katmak için geniş bir yelpazede pozisyonlar sunmaktadır. Adayların bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaları mümkündür.

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