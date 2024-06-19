Jandarma 19-30 Haziran en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte Jandarma personel alımı kadroları

Jandarma , en az lise mezunu olanlar için devlet memuru alımına devam ediyor. Peki, başvuru şartları nelerdir ve başvuru süreci nasıl işler? İlan edilen duyuruya göre; mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog ve hizmetli pozisyonları için personel alımı yapılacak. İşte bu pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler için gerekli bilgiler şu şekilde sıralanmaktadır.

Özellikle mütercim, veteriner, mühendis ve sosyolog pozisyonları için 2022-2023 KPSS (P3), hizmetli pozisyonları için ise 2022 KPSS (P94) sınavlarından en az 60 puan almış olmak şarttır. Ayrıca, mütercim adaylarının son beş yıl içinde Arapça için en az 70 (C düzeyi), İspanyolca için ise en az 80 (B düzeyi) YDS/e-YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların kamu haklarından mahrum olmamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli diğer niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.