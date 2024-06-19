Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları! 19-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı açıklandı!

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Türkiye'de özel hastaneler, sağlık sektöründe artan hizmet talebini karşılamak amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, hastanelerin alanlarında uzman ve profesyonel ekipler kurma hedefini yansıtan ilanlarla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu anlamda 19-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı ilanları geldi. İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları...

Temizlik Görevlisi (Hastane) Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir. Kamuya zabıta memuru ve işçi alımı başladı! İŞKUR 12-30 Haziran personel alımı başvuru şartları belli oldu!