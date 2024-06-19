Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı ilanları: İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak, istihdam oluşturma çabaları da hız kazanıyor. Bu çerçevede, ülkenin önde gelen bankaları geniş kapsamlı personel alım kampanyalarını duyurdu. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası gibi finans sektörünün öncüleri, Türkiye genelinde ve farklı uzmanlık alanlarında yüzlerce yeni çalışan arayışı içindeler. Bu yeni iş fırsatları, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
En az ortaöğretim mezunu olmak.
Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek.
Bankacılık ürünleri, kredi değerlendirme ve finansmanı konularında bilgi sahibi olmak.
Satış yetkinliği yüksek ve hedef odaklı çalışabilen.
Risk yönetiminde deneyimli.
Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın.
Müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen.
Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerilerine sahip.