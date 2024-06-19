SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

19-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı! İŞKUR Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı şartları duyurusu geldi!

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, huzurevlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların başladığı ifade edildi. Peki, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlara personel alınacak? İşte güncel bilgiler:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 11:54 Güncelleme 19 Haziran 2024, 11:54
19-30 Haziran hastanelere personel alımı başladı! İŞKUR Huzurevlerine KPSS’siz personel alımı şartları duyurusu geldi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu, resmi internet sayfasında yaptığı duyuruyla huzurevlerinde çalıştırılmak üzere yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda başvuru sürecinin başladığı belirtilirken, huzurevi personel alımı başvuru detaylarına dair soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Hangi şartlar aranıyor? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte güncel ve detaylı bilgiler:

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Huzurevi ve yaşlı bakım evlerine yapılan personel alımlarında açık olan kadrolar şu şekildedir:

Hasta Bakıcı

Hemşire

Beden İşçisi (Temizlik)

Hemşire Yardımcısı

Temizlik Görevlisi

Fizyoterapist

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Aşçı

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Diğer Sağlık Personeli

Acil Tıp Teknisyeni

Başvuru Şartları Nelerdir?

Huzurevlerine yapılacak personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı olmak, kaydı yoksa kayıt yaptırmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği özel başvuru şartlarını taşıyor olmak,

Yaşlılarla iyi anlaşabilmek, yaşlı ve hasta vatandaşlarla uyum içinde olabilmek,

Sabırlı ve titiz olmak,

Kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz yerine getirebilmek,

Başvuru yapacağı işi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için henüz askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerliğini yapmış ya da tecilli olmak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

İlanın başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar ve gerekli evraklar, İŞKUR'un resmi internet sayfasında belirtilmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, bu sayfadan tüm bilgilere erişebilirler.

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

Huzurevlerine KPSS'siz Personel Alımı

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
4 ilde orman yangınları! Çanakkale, İzmir, Uşak ve Muğla... Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
Türk Telekom
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
ABD’de emsal karar! Los Angeles’ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
EURO 2024’e Türkiye damgası! Dünya Gürcistan maçını konuşuyor: Dortmund’a fırtınayı Arda Güler getirdi
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik
Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra ilk ziyaret! ABD ve Güney Kore alarmda: Rus lider Kim Jong Un ile ne konuştu? Sömürgecilere karşı yeni dönem
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Rezervlerdeki toparlanma Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: 10 dakikada fabrikayı sardı
SON DAKİKA