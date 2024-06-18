Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı: İşte Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları

Başvurularınızı İŞKUR'un belirlediği platformlar üzerinden yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İstihdam kapıları, yukarıda belirtilen pozisyonlar için siz değerli adayları beklemektedir.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen süreler sona ermiş olsa bile; kasıtlı suçlardan ötürü hüküm giymiş olmamak. Bu suçlar arasında devlet güvenliğine karşı işlenenler, anayasal düzene karşı olanlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar yer almaktadır.

Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Görevini sürdürmeye engel teşkil edecek ciddi sağlık sorunları bulunmamak.

Açık pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak.