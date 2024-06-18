Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı: İşte Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları

Başvurularınızı İŞKUR'un belirlediği platformlar üzerinden yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İstihdam kapıları, yukarıda belirtilen pozisyonlar için siz değerli adayları beklemektedir.
Başvurularınızı İŞKUR'un belirlediği platformlar üzerinden yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İstihdam kapıları, yukarıda belirtilen pozisyonlar için siz değerli adayları beklemektedir.
Belediye bünyesindeki açık pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki temel şartları yerine getirmesi beklenmektedir:
Türk vatandaşlığına sahip olmak.
Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen süreler sona ermiş olsa bile; kasıtlı suçlardan ötürü hüküm giymiş olmamak. Bu suçlar arasında devlet güvenliğine karşı işlenenler, anayasal düzene karşı olanlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar yer almaktadır.
Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Görevini sürdürmeye engel teşkil edecek ciddi sağlık sorunları bulunmamak.
Açık pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak.
Bu istihdam dalgasında, aşağıdaki pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.06.2024
İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.07.2024
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 28.06.2024
Siirt Atabağı Belediyesi Memur Alım ilanı 26.07.2024
Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alım İlanı 30.06.2024
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.06.2024
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024
İstanbul Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 28.06.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024
İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024
Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketi 24.06.2024
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024
Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 21.06.2024
Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024
Muğla Ortaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 21.06.2024
İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024
Çankırı Orta Bel Per. Ltd. Şti.
İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024
Muğla MKS Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 24.06.2024
Afyonkarahisar Dişli Bel. İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.06.2024
Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. Akary. Ulaş. Bas. Enerji San. ve Tic. A. Ş. 23.06.2024
Sivas Gemerek Sızır Belediyesi Sızırbelsan San. Tic. Ltd. Şti. 18.06.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 21.06.2024
Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.06.2024
Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024
Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024 (1)
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024
İstanbul Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024
İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21.06.2024
Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024
Denizli 80. Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASO Müdürlüğü 21.06.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 21.06.2024
İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024
Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 24.06.2024
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024
İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024
Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 18.06.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 21.06.2024
Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Yalova Kaytazdere Belde Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti 20.06.2024
Ankara Şereflikoçhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 24.06.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 18.06.2024
İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.06.2024
Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 24.06.2024
Manisa MAYEB Organizasyon İnş. Taah. Gıda A.Ş. 24.06.2024
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024
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