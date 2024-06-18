İŞKUR 18-30 Haziran personel alımı başvuru şartları! En az 28.450 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için vazgeçilmez bir kaynak olup, çeşitli sektörlerde sunulan geniş yelpazede iş olanaklarıyla herkesin kariyer amaçlarına erişmesine katkı sağlamaktadır. Son zamanlarda duyurulan yeni personel alımı ilanları, kamu ve özel sektörde birçok yeni pozisyonun açılmasını sağlamıştır. İŞKUR'un sunduğu bu iş imkanları, başvuru prosedürleri ve mevcut açık pozisyonlar üzerinde detaylı bir bakış atacağız. Büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli gibi farklı alanlarda yer alacak adaylar için başvuru şartları ve diğer kritik bilgileri kapsamlı bir şekilde ele alacağız.