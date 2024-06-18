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İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı! Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı geldi

Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak, istihdam oluşturma çabaları da hız kazanıyor. Bu çerçevede, ülkenin önde gelen bankaları geniş kapsamlı personel alım kampanyalarını duyurdu. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası gibi finans sektörünün öncüleri, Türkiye genelinde ve farklı uzmanlık alanlarında yüzlerce yeni çalışan arayışı içindeler. Bu yeni iş fırsatları, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:22
İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank banka personel alımı başvuru şartları açıklandı! Bankalara müşteri hizmetleri temsilcisi, gişe memuru, şoför, güvenlik alımı geldi

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Bankacılık sektörü, çeşitli yetenek ve niteliklere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları sunmaktadır. Sektörde, banka memuru, müşteri temsilcisi, kredi analisti, risk yöneticisi gibi bir dizi çeşitli pozisyon bulunmakta ve bu pozisyonlar için aranan özel şartlar ve nitelikler iş ilanlarında açıkça ifade edilmektedir. Örneğin, teknik pozisyonlar için ilgili mühendislik veya teknikerlik bölümlerinden mezuniyet gerekliliği bulunurken, müşteri hizmetleri gibi alanlarda ise üstün iletişim becerileri ve müşteri yönetimi tecrübesi aranan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ortaöğretim mezunu olmak.

Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek.

Bankacılık ürünleri, kredi değerlendirme ve finansmanı konularında bilgi sahibi olmak.

Satış yetkinliği yüksek ve hedef odaklı çalışabilen.

Risk yönetiminde deneyimli.

Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın.

Müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen.

Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerilerine sahip.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgilenen adaylar, bankaların resmi kariyer sayfaları üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Her bankanın başvuru süreci farklılık göstermekle birlikte, genellikle bir özgeçmiş yüklemek ve bazı durumlarda banka tarafından hazırlanan online sınavlara katılmak gerekebilir. Aşağıda, bankalara başvuru yapabileceğiniz internet adresleri verilmiştir:

Akbank: "https://kariyer.akbank.com/JobSearchMaster"

İş Bankası: "https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi"

ICBC Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/icbc-turkey-2000-10978"

QNB Finansbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359"

Şekerbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"

TEB: "https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-1126-1370"

ING Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/ing-turkiye-19589-10526"

Odea Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/odea-bank-a-s-35622-28158"

Yapı Kredi Bankası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-kredi-2108-12166"

İşe Alım Süreçleri Nasıl İlerliyor?

Bankaların işe alım süreçleri genellikle çok aşamalıdır. İlk olarak, online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen adaylar, genellikle telefon veya video mülakatına davet edilirler. Bu mülakatlar, adayların genel yeterlilikleri ve pozisyonun gerektirdiği özel bilgi ve becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek için yapılır. Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, daha sonra yüz yüze mülakat veya grup mülakatlarına davet edilebilir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

  • İlanlardaki nitelik ve şartları dikkatlice inceleyin.
  • Özgeçmişinizi ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre özelleştirin.
  • Başvuru sırasında tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
  • Mülakat sürecine iyi hazırlanın, özellikle bankacılık sektörü ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olun.

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