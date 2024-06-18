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32.000 TL maaşla SİLAHSIZ-SINAVSIZ güvenlik görevlisi alımı! İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor...KPSS'ye gerek yok

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı aranmadan gerçekleştireceği toplam 2.550 güvenlik görevlisi alımı için başvuruları almaya başladı. Bu alımlar kapsamında silahlı ve silahsız olmak üzere farklı kadrolar için pozisyonlar açıldı. İşte İŞKUR güvenlik görevlisi alımı ilanları ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 19:27 Güncelleme 18 Haziran 2024, 19:27
32.000 TL maaşla SİLAHSIZ-SINAVSIZ güvenlik görevlisi alımı! İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor...KPSS’ye gerek yok

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İŞKUR tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, Türkiye genelinde KPSS şartı aranmadan toplam 2.550 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu alımlar için İŞKUR üzerinden başvuruların başladığı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI KADRO SAYISI

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 302 kişi
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1154 kişi

  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 45 kişi
  • Güvenlik Görevlisi: 1049 kişi

İŞKUR ÖGG ilanlarıİŞKUR ÖGG ilanları

GENEL ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
  • Güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak,
  • Sürekli çalışabilecek durumda olmak,
  • Özel güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek yetkinlikte olmak,
  • Kadronun gerektirdiği özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız).

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

🔶 İŞKUR'un resmi web sitesine gidin: www.iskur.gov.tr.

🔶 Güvenlik görevlisi alımı ilanını bulun.

🔶 İlanı detaylı inceleyerek şartları not edin.

🔶 Online başvuru formunu doldurun.

🔶 Gerekli belgeleri tarayarak veya fotoğrafını çekerek yükleyin.

🔶 Başvurunuzu tamamlayın ve referans numaranızı alın.

🔶 Başvuru sonucunu İŞKUR'un web sitesinden takip edin.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG MAAŞLARI NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi maaşlarının 30-40 bin TL arasında olabileceği yönünde verilen rakamlar tahmindir ve genel bir durumu yansıtmaktadır. Ancak bu rakamlar şirketlere, çalışma koşullarına ve görevin gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir. Maaşlar, çalışma saati, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Başvuruların detayları ve süresi hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. Bu duyuru, iş arayanların ilgisini çekiyor ve başvuru sürecinin hızla ilerlemesi bekleniyor.

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