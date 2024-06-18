32.000 TL maaşla SİLAHSIZ-SINAVSIZ güvenlik görevlisi alımı! İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor...KPSS’ye gerek yok

ÖGG MAAŞLARI NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi maaşlarının 30-40 bin TL arasında olabileceği yönünde verilen rakamlar tahmindir ve genel bir durumu yansıtmaktadır. Ancak bu rakamlar şirketlere, çalışma koşullarına ve görevin gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir. Maaşlar, çalışma saati, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.