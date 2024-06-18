2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar biraz önce açıklandı! Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları

Kızılay, lise mezunlarından KPSS koşulu aramadan geniş çapta işe alım yapacağını duyurdu. Bu eleman alım süreci, Kızılay'ın çeşitli birimlerinde gerçekleştirilecek olup, farklı alanlarda hizmet verecek bireylerin işe dahil edilmesini hedefliyor. Kızılay'ın bu hamlesi, iş arayan lise mezunları için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, daha geniş bir kitleye hitap ederek, nitelikli ve istekli adayların başvurularını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kızılay, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak, sağlık, sosyal yardım, afet yönetimi gibi birçok alanda hizmet verecek yeni ekip arkadaşları arıyor.