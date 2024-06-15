İŞKUR 25-35 yaş arası ACİL tıbbi sekreter arıyor! KPPS’siz-SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

Genel olarak hastane sekreteri maaşları 20 bin ile 40 bin TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak maaşlar hakkında net bilgi alabilmek için başvuruda bulunacağınız kurum veya şirket ile iletişime geçmenizi öneririz. Başvurunuz öncesinde maaşlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşarak kararınızı daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Yol ve yemek ücreti gibi kavramlar da kurumlara göre farklılık göstermektedir.