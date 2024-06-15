İŞKUR 25-35 yaş arası ACİL tıbbi sekreter arıyor! KPPS’siz-SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hastanelere sınavsız sekreter alımı başvuruları başladı. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Sınava girmeden kolaylıkla başvurabileceğiniz bu ilanlar Türkiye'nin birçok ilinde çalışmak isteyenlere fırsat sunuyor. İşte hastaneere tıbbi sekreter alımı başcuru şartları ve tüm merak edilenler...
SINAVSIZ HASTANELERE SEKRETER ALIMI BAŞLADI
İŞKUR'un e-subesi üzerinden yapılan duyuruda, çeşitli hastanelere sekreter ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İşe alınacak personellerin hastanelerde sekreter olarak istihdam edileceği vurgulanıyor. Bu pozisyon için başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:
İŞKUR tarafından açılan ilanlar listesi
BAŞVURU ŞARTLARI
📌 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
📌Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
📌18 yaşını geçmiş olmak,
📌 Sağlık sorunu veya bedensel engel bulunmamak,
📌 Sekreterlik görevini yapabilecek yetkinlikte olmak,
📌 Vardiyalı çalışabilme şartına uygun olmak,
Tıbbi sekreterlik ilanları
📌 Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme,
📌 Verilen işleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilme,
📌 iyi iletişim ve hasta memnuniyetine önem verme yetkinliklerine sahip olmak,
📌 Bilgisayar kullanabilme yetkinliği,
📌 Hızlı ve etkin çalışma becerisine sahip olmak.
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