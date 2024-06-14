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Öğretmen il dışı seminer sonuçları açıklandı mı? İl dışı seminer yerleri belli oldu mu 2024? İl dışı seminer başvuru sonuçları 2024!

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber öğretmenler, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen il dışı seminerler için başvurular tamamlandı ve şimdi öğretmenler, seminer yerlerinin ve tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 14:29 Güncelleme 14 Haziran 2024, 14:30
Öğretmen il dışı seminer sonuçları açıklandı mı? İl dışı seminer yerleri belli oldu mu 2024? İl dışı seminer başvuru sonuçları 2024!

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MEB'e bağlı olarak düzenlenen il dışı seminerler, öğretmenlerin pedagojik ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu seminerler, öğretmenlerin yeni eğitim yöntemleri ve teknikleri öğrenmelerini, meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmalarını sağlıyor.

İL DIŞI SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

24 Haziran Pazartesi ile 28 Haziran Cuma günleri arası haziran seminer dönemine katılacak olan öğretmenler il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Hizmetiçi Eğitim Modülü ana sayfası üzerinden kendi il ve ilçelerine başvuru yapanların listesini görebilir.

Seminer il dışı başvuru sonuçları 17 Haziran 2024 Pazartesi günü açıklanacağı söyleniyor.

6 Haziran 2024 tarihinde sona eren il dışı seminer başvuruları ardından öğretmenler İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Hizmetiçi Eğitim Modülü ana sayfasından kendi il ve ilçelerine başvuru yapanların listesi yayınlandı.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri seminer alacak öğretmenlerin hangi okullarda yapacağını planladıktan sonra Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülüne işlenecek. Ardından öğretmenler hangi okulda seminer alabileceğini Hizmetiçi Eğitim Modülünden öğrenecek.

Öğretmenler 2 gün ortak metin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre program incelemesi ve 1 gün kurul komisyon çalışması yapacak.

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