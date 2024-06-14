KPPS’siz-SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! İŞKUR 25-35 yaş arası ACİL tıbbi sekreter arıyor! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hastaneler sınavsız şekilde sekreter alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. İşte sınavsız sekreter alımı başvuru detayları...
İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hastaneler sınavsız şekilde sekreter alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. İşte sınavsız sekreter alımı başvuru detayları...
SINAVSIZ HASTANELERE SEKRETER ALIMI BAŞLADI
İŞKUR'un e-subesi üzerinden yapılan duyuruda, çeşitli hastanelere sekreter ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İşe alınacak personellerin hastanelerde sekreter olarak istihdam edileceği vurgulanıyor. Bu pozisyon için başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:
BAŞVURU ŞARTLARI
📌 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
📌Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
📌18 yaşını geçmiş olmak,
📌 Sağlık sorunu veya bedensel engel bulunmamak,
📌 Sekreterlik görevini yapabilecek yetkinlikte olmak,
📌 Vardiyalı çalışabilme şartına uygun olmak,
📌 Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme,
📌 Verilen işleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilme,
📌 iyi iletişim ve hasta memnuniyetine önem verme yetkinliklerine sahip olmak,
📌 Bilgisayar kullanabilme yetkinliği,
📌 Hızlı ve etkin çalışma becerisine sahip olmak.
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TIBBİ SEKRETER MAAŞLARI NE KADAR?
Hastane ve şirketlerde çalışacak tıbbi sekreter pozisyonu için başvurularınızı yaparken maaşlar konusunda dikkatli olmanız önemlidir. Sektördeki maaşlar, çalışılacak kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir.
Genel olarak hastane sekreteri maaşları 20 bin ile 40 bin TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak maaşlar hakkında net bilgi alabilmek için başvuruda bulunacağınız kurum veya şirket ile iletişime geçmenizi öneririz. Başvurunuz öncesinde maaşlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşarak kararınızı daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Yol ve yemek ücreti gibi kavramlar da kurumlara göre farklılık göstermektedir.