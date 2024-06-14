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Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek olan engelli öğretmen atamaları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Atama sürecine dair resmi açıklamalar ve takvimler, adayların geleceğe dair planlarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler ve beklenen tarihler...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:06 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:06
Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

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20 bin öğretmen atama takvimi işlerken, engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler de artış göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak.

Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

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