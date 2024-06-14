Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

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20 bin öğretmen atama takvimi işlerken, engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler de artış göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK? Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.