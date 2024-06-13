YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı Yapacak: Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS’siz Fırsatlar!

Bu geniş kapsamlı alımlar, adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında ilgili kurumların resmi başvuru adreslerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Her üç kurum da çeşitlilik ve geniş kapsamlı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor, bu da Türkiye'nin iş gücü piyasasında önemli bir hareketlilik yaratıyor.