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YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı Yapacak: Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS'siz Fırsatlar!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), çeşitli pozisyonlar için geniş kapsamlı bir personel ve memur alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar, çeşitli eğitim seviyelerinden başvuru yapacak adaylar için büyük fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:23 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:23
YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı Yapacak: Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS’siz Fırsatlar!

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Bu geniş kapsamlı alımlar, adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında ilgili kurumların resmi başvuru adreslerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Her üç kurum da çeşitlilik ve geniş kapsamlı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor, bu da Türkiye'nin iş gücü piyasasında önemli bir hareketlilik yaratıyor.

YÖK Sözleşmeli Personel Alımı: Mülakatsız Seçim Süreci

Yükseköğretim Kurumu, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alacak.

Aşçı Yardımcısı, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli gibi pozisyonlar için mülakat yapılmaksızın, KPSS puanı ile seçim yapılacak. Başvurular, 23 - 29 Haziran 2024 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı adresinde şahsen yapılacak.

SPK'dan Yurtdışı KPSS'siz Memur Alımı Fırsatı

Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışında görevlendirilmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlar, 0-12 ve 0-24 ay süreyle görev yapacak personel için planlanmış.

Adayların yabancı dil bilgileri ve belirli mesleki deneyimlere sahip olmaları gerekiyor. Başvurular, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

JSGA Devlet Memuru Alımı: Lise ve Lisans Mezunlarına Şans

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 15 memur alımı yapacağını açıkladı. Lise ve lisans düzeyinde eğitim görmüş adaylar için açık olan bu pozisyonlar, çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet verecek.

Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ve başvurular, 13 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında JSGA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.


Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

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