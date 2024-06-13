Şoför, Aşçı, Güvenlik, Büro Personeli ve Yurtdışı Pozisyonlar İçin KPSS’siz Fırsatlar! YÖK ve SPK Sözleşmeli Personel ile JSGA Devlet Memuru Alımı Yapacak

Bu geniş kapsamlı alımlar, adaylara kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında ilgili kurumların resmi başvuru adreslerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Her üç kurum da çeşitlilik ve geniş kapsamlı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor, bu da Türkiye'nin iş gücü piyasasında önemli bir hareketlilik yaratıyor.
YÖK Sözleşmeli Personel Alımı: Mülakatsız Seçim Süreci
Yükseköğretim Kurumu, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alacak.
Aşçı Yardımcısı, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli gibi pozisyonlar için mülakat yapılmaksızın, KPSS puanı ile seçim yapılacak. Başvurular, 23 - 29 Haziran 2024 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı adresinde şahsen yapılacak.