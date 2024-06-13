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Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: En az 26.890 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

İŞKUR, Türkiye'de iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan hayati bir devlet kurumu olarak görev yapmaktadır. Özellikle Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilen işe alımlar, geçici iş gücü ihtiyaçlarını gidermek için büyük önem arz etmektedir. Bu programlar, kamu sektörünün kısa süreli projelerinde veya mevsimlik işlerde görev alacak personelin temin edilmesini sağlamakta, işsizlik oranlarının azaltılmasına ve geçici iş gücü taleplerinin karşılanmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. İŞKUR, bu süreçteki kritik rolüyle iş gücü piyasasının dengesini sağlama konusunda merkezi bir figür haline gelmiştir. Haziran ayına özel yayınlanan İŞKUR TYP ilanları ile birlikte, birçok yeni fırsat iş arayanlarla buluşmaya hazır.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:22
Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: En az 26.890 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

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TYP, yani Toplum Yararına Programlar, geçici iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet tarafından yürütülen bir istihdam modelidir. Bu program, özellikle yerel yönetimlerdeki geçici işler için büyük bir iş gücü kaynağı sağlar. İŞKUR, bu program kapsamında düzenli olarak personel alım ilanları yayımlamakta ve birçok kişi için geçici ama önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır.

2024 Yılı İçin Güncellenen TYP Alım Listesi

2024 yılı itibariyle, İŞKUR tarafından yapılan ve 1246 kişilik bir kontenjanı kapsayan TYP personel alımları, çeşitli valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu ilanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki adaylara yerel yönetimlerde geçici iş fırsatları sunmaktadır.

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TYP pozisyonlarına başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve emekli aylığı almıyor olmak gibi kriterler yer almaktadır. Ayrıca, adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.

TYP Personel Alımı Listesi Güncellendi!

2024 yılı kapsamında yeni TYP (Toplum Yararına Programlar) personel alımı ilanları yayımlandı.

Adıyaman TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 9 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320784

Karaman TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 15 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320562, 320485

Giresun TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 10 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320567

Bilecik TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 6 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320693

Amasya TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 10 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320570

Muğla TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 12 Haziran 2024
  • Kontenjan: 48 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320779, 320701, 320700, 320699

Kilis TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 13 Haziran 2024
  • Kontenjan: 5 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320782

Denizli TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 13 Haziran 2024
  • Kontenjan: 30 Kişi
  • Yer: Pamukkale
  • İlan No: 320690

Kayseri TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 13 Haziran 2024
  • Kontenjan: 20 Kişi
  • Yer: Melikgazi
  • İlan No: 320557

Adana TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 37 Kişi
  • Yer: Seyhan
  • İlan No: 320791, 320790

Çanakkale TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 12 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320780

Ankara TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 125 Kişi
  • Yer: Altındağ, Bala, Çankaya
  • İlan No: 320787, 320795, 320575

Çorum TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 17 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320702

Düzce TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 7 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320526

Afyonkarahisar TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 15 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320711

Aksaray TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 9 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320558

Ardahan TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 10 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320776

Artvin TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 23 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320566, 320565

Aydın TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 30 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320788

Bingöl TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 6 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320695

Bolu TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 14 Haziran 2024
  • Kontenjan: 21 Kişi
  • Yer: Merkez
  • İlan No: 320561

Şanlıurfa TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 119 Kişi
  • Yer: Siverek, Merkez, Haliliye
  • İlan No: 320796, 320802, 320801

Mersin TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 35 Kişi
  • Yer: Akdeniz
  • İlan No: 320804

Diyarbakır TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 25 Kişi
  • Yer: Yenişehir
  • İlan No: 320792

Ordu TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 10 Kişi
  • Yer: Altınordu
  • İlan No: 320714

Balıkesir TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 14 Kişi
  • Yer: Karesi
  • İlan No: 320798

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar, TYP (Toplum Yararına Programlar) başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştireceklerdir. Başvurular, e-Devlet şifresi ile " https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx " adresine giriş yapılarak yapılacaktır. Aşağıdaki listede vereceğimiz ilçe listesine göre arama yapabilirsiniz.

TYP Personel Alım Başvuru Adımları

e-Devlet Şifresi ile Giriş: İlk olarak, https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresine gidin ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

İl ve İlçe Seçimi: Giriş yaptıktan sonra, başvuru yapmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin.

İlan Arama: Seçtiğiniz il ve ilçeye göre uygun TYP ilanlarını arayın.

Başvuru Yap: Bulduğunuz uygun ilana başvurunuzu tamamlayın.

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