2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az önce açıklandı! İşte Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanları

Kızılay, lise mezunlarından yoksun KPSS koşulu aramadan ciddi ölçekte işe alım yapıyor. Bu eleman alma süreci çeşitli Kızılay birimlerinde gerçekleştirilecek ve farklı alanlarda hizmet verecek bireyler işe dahil olacaklar.
Kızılay, lise mezunlarından yoksun KPSS koşulu aramadan ciddi ölçekte işe alım yapıyor. Bu eleman alma süreci çeşitli Kızılay birimlerinde gerçekleştirilecek ve farklı alanlarda hizmet verecek bireyler işe dahil olacaklar.
Kızılay dönem dönem yeni iş ilanları yayımlamaya devam ederken, belli pozisyonlar için başvurular halen sürüyor. İlgili adaylar aşağıdaki bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, Kariyer havuzunda toplanmakta ve şartları yerine getiren adaylarla iletişime geçilecektir.
2024 Yılı İçinde Yüzlerce Görevli Katılımı Bekleniyor! Kızılay, Türkiye'nin çeşitli şehirleri için iş ilanları yayımlamakta. Bu çerçevede, 2024 yılında;
Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım, Kızılay Merkezi Birim, gibi birimlerde eleman alımı yapılacak.
Mevcut ilan listesine göre Kızılay'ın eleman alımı yapacağı yerler:
İstanbul, Ankara, TÜRKİYE geneli, Gaziantep, İzmir, şeklinde sıralanmaktadır.
Güncel Eleman Alımı İlan Listesi:
Web Tasarım Uzmanı, Doktor, Müdahale Planları Uzmanı, Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124),
Başvuru Koşulları Nedir?
Güncel eleman alım ilanlarına göre adaylardan beklenen genel nitelikler:
Alım yapılacak alanlarda eğitimini tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak, Gerçekleştirilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
Herhangi bir suç kaydının olmaması, Sağlık durumunun görevi yerine getirmesine engel teşkil etmemesi, Sorumluluk sahibi ve problem çözme yeteneğine sahip, Sonuç odaklı ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen, ilişkilerde pozitif bir yaklaşım sergileyen, nitelikler aranmaktadır.
KIZILAY BAŞVURU EKRANI: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx