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Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

Kızılay, lise mezunlarından yoksun KPSS koşulu aramadan ciddi ölçekte işe alım yapıyor. Bu eleman alma süreci çeşitli Kızılay birimlerinde gerçekleştirilecek ve farklı alanlarda hizmet verecek bireyler işe dahil olacaklar.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:02 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:34
Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

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Yıl içinde Kızılay'a katılacak binlerce yeni görevli, 2024 itibariyle farklı rollerde faaliyet göstermeye başladı. İş başvuruları salt dijital platformlar üzerinden kabul edilecek olup, KPSS gerekmeksizin gerçekleştirilen alımlar çeşitlilik gösteriyor. İş ilanları ve başvuru koşulları hakkındaki ayrıntıları sizlere sunmaktayız.

Kızılay Personel Alımına İlişkin Süreç Devam Ediyor!

Kızılay dönem dönem yeni iş ilanları yayımlamaya devam ederken, belli pozisyonlar için başvurular halen sürüyor. İlgili adaylar aşağıdaki bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, Kariyer havuzunda toplanmakta ve şartları yerine getiren adaylarla iletişime geçilecektir.

2024 Yılı İçinde Yüzlerce Görevli Katılımı Bekleniyor! Kızılay, Türkiye'nin çeşitli şehirleri için iş ilanları yayımlamakta. Bu çerçevede, 2024 yılında;

Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım, Kızılay Merkezi Birim, gibi birimlerde eleman alımı yapılacak.

Hangi Şehirler İçin İlanlar Yayımlandı!

Mevcut ilan listesine göre Kızılay'ın eleman alımı yapacağı yerler:

İstanbul, Ankara, TÜRKİYE geneli, Gaziantep, İzmir, şeklinde sıralanmaktadır.

Güncel Eleman Alımı İlan Listesi:

Web Tasarım Uzmanı, Doktor, Müdahale Planları Uzmanı, Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124),

Başvuru Koşulları Nedir?

Güncel eleman alım ilanlarına göre adaylardan beklenen genel nitelikler:

Alım yapılacak alanlarda eğitimini tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak, Gerçekleştirilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç kaydının olmaması, Sağlık durumunun görevi yerine getirmesine engel teşkil etmemesi, Sorumluluk sahibi ve problem çözme yeteneğine sahip, Sonuç odaklı ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen, ilişkilerde pozitif bir yaklaşım sergileyen, nitelikler aranmaktadır.

KIZILAY BAŞVURU EKRANI: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

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