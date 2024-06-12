En az 25.550 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

TYP, yani Toplum Yararına Programlar, geçici iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet tarafından yürütülen bir istihdam modelidir. Bu program, özellikle yerel yönetimlerdeki geçici işler için büyük bir iş gücü kaynağı sağlar. İŞKUR, bu program kapsamında düzenli olarak personel alım ilanları yayımlamakta ve birçok kişi için geçici ama önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır.
2024 Yılı İçin Güncellenen TYP Alım Listesi
2024 yılı itibariyle, İŞKUR tarafından yapılan ve 1246 kişilik bir kontenjanı kapsayan TYP personel alımları, çeşitli valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu ilanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki adaylara yerel yönetimlerde geçici iş fırsatları sunmaktadır.
TYP pozisyonlarına başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve emekli aylığı almıyor olmak gibi kriterler yer almaktadır. Ayrıca, adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.