CTE personel alımı KPSS, yaş ve şartlar neler? Adalet Bakanlığı CTE 2024 memur alım ilanları

İdare memuru öğrencileri, ceza infaz kurumlarında beş ay süren bir eğitim programına tabi tutulur. Bu eğitim sonrasında, adaylar üç yıl boyunca kurumlarda görev yaparlar. Bu süre zarfında kariyer ve liyakat ilkelerine göre değerlendirilirler ve başarılı olanlar, kurum ikinci müdürü pozisyonuna yükselebilirler. Daha da ileri bir aşamada, performans ve yetenekleri doğrultusunda kurum müdürü pozisyonunda görev alma şansını yakalayabilirler.