Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav yeri sorgulama 2024! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? ilkatama.meb.gov.tr!

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), 20 bin öğretmen ataması için geri sayıma başladı. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri başladıi İşte merak edilen detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

özleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

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