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Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav yeri sorgulama 2024! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? ilkatama.meb.gov.tr!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mülakat tarihlerini açıkladı. Sözlü sınav yerleri sorgulaması başladı ve adaylar, mülakat yerlerini öğrenip hazırlıklarını tamamlayacaklar. Yüzde 50 oranında etkili olacak sözlü sınavlar, öğretmen adaylarının gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Peki, MEB tarafından açıklanan mülakat yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:38
Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav yeri sorgulama 2024! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? ilkatama.meb.gov.tr!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için geri sayıma başladı. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri başladıi İşte merak edilen detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

özleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması oldu. 20 Mayıs itibarıyla işlemler başladı. 31 Mayıs tarihinde son buldu.

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325

İngilizce Öğretmenliği: 968

Türkçe Öğretmenliği: 804

Kimya / Kimya Teknolojisi: 468

Okul Öncesi Öğretmenliği: 903

Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499

Rehberlik: 1.597

Sınıf Öğretmenliği: 3.263

DİĞER ÖĞRETMEN ATAMA SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

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