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Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr MEBBİS öğretmen il dışı atama tayin sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama ve yer değiştirme takvimi, binlerce öğretmen için heyecan dolu bir dönemin habercisi oldu. 2024 yılı il dışı atama süreci için geri sayım başladı ve öğretmenler, farklı illerde görev yapma istekleriyle haziran ayına odaklanmış durumda. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İşte personel.meb.gov.tr MEBBİS öğretmen il dışı atama tayin sonuç sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:29
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr MEBBİS öğretmen il dışı atama tayin sonuç sorgulama ekranı!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin 2024 yılı il dışı atama süreci için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB'in yayımladığı atama ve yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları alındı ve sonuçlar bekleniyor.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU TAKVİMİ

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-7 Haziran tarihleri arasında yapıldı.



İl dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçen yıl öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyleydi;

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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