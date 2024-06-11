KPSS’siz mülakatsız yaş şartsız alınıyor: Hastane ve sağlık kurumlarına güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi, hasta refakatçisi alımı!

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Türkiye'deki özel hastane ve sağlık kurumları tarafından yapılan bu toplu işe alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için önemli bir fırsattır. KPSS ve mülakat gibi zorunlulukları olmadan yapılan bu alımlar, birçok kişinin iş bulma sürecini kolaylaştırarak, daha hızlı bir şekilde sektöre adım atmasını sağlayacaktır.

KPSS ve Mülakat Gerektirmeyen Alımlar Bu alımlar, özellikle sınavlara hazırlık sürecinde zaman ve maddi kaynak yatırımı yapmak istemeyen ya da bu süreçlere giremeyen kişiler için büyük bir kolaylık sağlıyor. İŞKUR tarafından yapılan duyurulara göre, alımlar çeşitli meslek grupları için geçerli olacak. Bu, sektördeki iş gücüne daha hızlı ve kolay bir şekilde erişim imkanı tanıyor. KPSS şartsız! İŞKUR, hastaneler için personel alımlarına başladı