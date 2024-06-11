İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartı yok! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

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Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları önemli bir başlangıç noktası olabilir. Bu pozisyonlar, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının günlük operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Temizlik görevlileri, hastane ortamının hijyenik ve güvenli olmasını sağlarken, hasta kabul-kayıt görevlileri ise hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir. Başvurular, 11-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecektir ve bu ilanlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Maaş ve İş Güvencesi Sağlık sektöründe çalışmak, maddi açıdan da cazip fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için belirlediği 35.750 TL'lik maaş, iş arayanlar için çekici bir teşvik oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duyan bir alan olduğu için iş güvencesi de yüksektir.