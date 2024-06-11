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İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartı yok! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

İŞKUR, Türkiye genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda istihdam olanakları sağlayan öncü bir kurum olarak dikkat çekiyor. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan kritik personel eksikliğini gidermek için gerçekleştirilen yeni alımlar, iş arayanlar için değerli bir fırsat haline gelmiştir. İŞKUR tarafından sunulan iş imkanları içerisinde, sağlık sektörü için çeşitli pozisyonlar mevcut. Bu pozisyonlar arasında hasta kabul sekreteri, hastane temizlik görevlisi ve hasta bakım asistanı gibi roller bulunmaktadır. Bu roller, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli birer adım taşını temsil etmektedir.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:22 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:22
İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı! KPSS şartı yok! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları

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Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları önemli bir başlangıç noktası olabilir. Bu pozisyonlar, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının günlük operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Temizlik görevlileri, hastane ortamının hijyenik ve güvenli olmasını sağlarken, hasta kabul-kayıt görevlileri ise hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir. Başvurular, 11-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecektir ve bu ilanlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Maaş ve İş Güvencesi

Sağlık sektöründe çalışmak, maddi açıdan da cazip fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için belirlediği 35.750 TL'lik maaş, iş arayanlar için çekici bir teşvik oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duyan bir alan olduğu için iş güvencesi de yüksektir.

Sağlık Sektöründe Çalışmanın Avantajları

Sağlık sektöründe çalışmak, birçok avantajı beraberinde getirir. İş güvencesi, mesleki tatmin ve kariyer gelişimi fırsatları, bu sektörün sunduğu başlıca avantajlar arasındadır. Ayrıca, insanlara yardım etmenin getirdiği manevi tatmin, sağlık sektöründe çalışmanın en büyük avantajlarından biridir. Farklı uzmanlık alanlarına yönelme ve kariyer basamaklarını hızla tırmanma fırsatı da sağlık sektöründe mümkündür.

İŞKUR Üzerinden Hasta Kabul Görevlisi, Hastane Temizlik Personeli ve Hasta Bakıcı Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'a Üyelik ve Giriş

  1. Üyelik Oluşturma: İŞKUR'un resmi web sitesine (www.iskur.gov.tr) gidin ve sağ üst köşede yer alan "Üye Ol" butonuna tıklayın. Gerekli bilgileri doldurarak üyelik işlemini tamamlayın.
  2. Giriş Yapma: Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, ana sayfada sağ üst köşede bulunan "Giriş Yap" butonuna tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

İş Arama ve Başvuru Yapma

  1. İş Arama:

    • Giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "İş Arayan" sekmesine tıklayın.
    • "Açık İş İlanları" bölümüne gidin.
    • Arama kriterleri bölümünde iş pozisyonunu belirlemek için "Meslek" kutucuğuna aradığınız pozisyonu yazın. Örneğin, "Hasta Kabul Görevlisi", "Hastane Temizlik Personeli" veya "Hasta Bakıcı" yazabilirsiniz.
    • İl ve ilçe gibi diğer kriterleri de belirleyerek "Ara" butonuna tıklayın.

  1. İlanları İnceleme:

    • Karşınıza çıkan iş ilanlarını inceleyin. İlan detaylarına girmek için ilanın üzerine tıklayın.
    • İlanın ayrıntılarında iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma koşulları gibi bilgileri dikkatlice okuyun.

  1. Başvuru Yapma:

    • Başvurmak istediğiniz ilanı seçtikten sonra, ilanın detay sayfasında "Başvur" butonuna tıklayın.
    • İŞKUR sisteminde özgeçmişiniz (CV) yoksa, sizden özgeçmiş bilgilerinizi doldurmanız istenecektir. Özgeçmişinizi doldurarak kaydedin.
    • Başvurunuzu tamamlamak için gerekli adımları takip edin ve başvurunuzu onaylayın.

Önemli Noktalar

  • Bilgilerinizi Güncel Tutun: İŞKUR profilinizdeki bilgilerin güncel ve doğru olmasına dikkat edin. Özellikle iletişim bilgilerinizin doğru olması, işverenlerin size ulaşabilmesi açısından önemlidir.
  • Başvuru Takibi: Başvuru yaptıktan sonra, İŞKUR sisteminde "Başvurularım" sekmesinden başvurularınızı takip edebilirsiniz.
  • Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında veya sonrasında işverenler sizden bazı belgeler isteyebilir. Bu belgeleri hazırlıklı bulundurmanız başvuru sürecinizi hızlandıracaktır.

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