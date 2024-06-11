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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024! ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur atama kurası ne zaman?

28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar için önemli bir süreç olan EKPSS tercih işlemleri gündeme geldi. Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan bu sınavda, adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturacaklar. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday ve ön lisans grubunda ise 20 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde sorulmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 15:20 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:20
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024! ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur atama kurası ne zaman?

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28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan on binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini tercih sürecine çevirdi. Adaylar, aldıkları puanlara göre kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolara yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yayınlanacak EKPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte sürece dair tüm detaylar...

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS 2024 tercihleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde detaylar yer alacak.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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