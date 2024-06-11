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Adalet Bakanlığı CTE 2024 memur alım ilanı! KPSS, yaş ve şartlar neler?

Adalet Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan personel eksikliğini gidermek amacıyla büyük bir adım attı. 7 Haziran 2024 tarihinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yeni İdare Memuru Öğrencisi alımları yapılacağı duyuruldu. Bu gelişme, sektörde ve adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, adaylardan hangi nitelikler bekleniyor ve başvuru süreci ne zaman başlıyor?

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 11:22 Güncelleme 11 Haziran 2024, 11:22
Adalet Bakanlığı CTE 2024 memur alım ilanı! KPSS, yaş ve şartlar neler?

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İdare memuru öğrencileri, ceza infaz kurumlarında beş ay süren bir eğitim programına tabi tutulur. Bu eğitim sonrasında, adaylar üç yıl boyunca kurumlarda görev yaparlar. Bu süre zarfında kariyer ve liyakat ilkelerine göre değerlendirilirler ve başarılı olanlar, kurum ikinci müdürü pozisyonuna yükselebilirler. Daha da ileri bir aşamada, performans ve yetenekleri doğrultusunda kurum müdürü pozisyonunda görev alma şansını yakalayabilirler.

2024 Yılı İçin İdare Memuru Öğrencisi Alınacak!

Adalet Bakanlığı, 2024 yılında 50 yeni idare memuru öğrencisi alacak. Alımlar, sözlü ve mülakat aşamaları ile gerçekleştirilecek. Bu süreç, 7-9'uncu dereceli kadrolar için planlanmaktadır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İdare Memuru alımları için başvuru süreci, 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 28 Haziran 2024 saat 17:30'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını Adalet Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Sağlık durumunun görev yapmaya uygun olması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Eğitim ve Yaş Şartları

Adayların en az dört yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yaş sınırı olarak ise, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları şarttır.

KPSS Puan Şartı ve Sınav Süreci

İdare memuru adaylarından, 2022 yılında yapılan KPSS'den lisans düzeyinde en az 70 puan almış olmaları beklenmektedir. Sözlü sınav ve mülakata, bu puanı alan ve en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kadro sayısının beş katı kadar aday davet edilecektir.

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