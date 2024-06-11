11-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı: Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı!

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Türkiye'deki özel hastaneler, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli pozisyonlarda personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu ilanlar, hastanelerin birçok farklı bölümünde görev yapacak yetkin ve tecrübeli adaylar için mükemmel bir fırsat sunuyor. İşte, Türkiye genelinde özel hastanelerde çalışma şansı veren bu yeni personel ve işçi alım ilanlarının ayrıntıları...

Temizlik Görevlisi (Hastane) Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir. Kamuya zabıta memuru ve işçi alımı başladı! 7-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu!