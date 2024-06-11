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11-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları DUYURULDU! En az 27.480 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İş arayışında olan vatandaşlar için kritik bir kaynak olan İŞKUR, farklı sektörlerdeki iş olanaklarıyla insanların kariyer amaçlarına ulaşmalarına destek oluyor. Yeni açıklanan personel alım ilanlarıyla, hem kamu hem de özel sektörde çeşitli pozisyonlar sunulmaktadır. Bu anlamda büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alım ilanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:48 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:48
11-30 Haziran İŞKUR personel alımı başvuru şartları DUYURULDU! En az 27.480 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

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İş arama sürecindeki vatandaşlar için kritik bir kaynak olan İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki geniş iş imkanları ile her bireyin kariyer hedeflerine ulaşabilmesine olanak tanımaktadır. Son dönemde açıklanan yeni personel alım ilanları ile hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlar açık hale getirilmiştir. Bu anlamda, İŞKUR tarafından sunulan iş fırsatlarını, başvuru süreçlerini ve açık pozisyonları ayrıntılı olarak ele alacağız. Büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi çeşitli kadrolar için başvuru koşulları ve diğer önemli bilgileri derinlemesine inceleyeceğiz.

İŞKUR Üzerinden Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar için çeşitli iş ilanları sunan önemli bir kurumdur. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. İşte adım adım başvuru süreci:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

Başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi şu şekilde yapılır:

  1. İnternet Üzerinden Kayıt: İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. Yeni Üyelik Oluşturma: Ana sayfada sağ üst köşede bulunan "İş Arayan" menüsüne tıklayın ve "Üye Ol" seçeneğini seçin.
  3. Bilgileri Doldurma: Gerekli kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, eğitim durumu vb.) doldurun ve kaydınızı tamamlayın.

2. İş İlanlarını Arama

Kayıt olduktan sonra, ilgilendiğiniz iş ilanlarını arayabilirsiniz:

  1. Giriş Yapma: İŞKUR ana sayfasında "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapın.
  2. İş İlanları: Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" bölümüne gidin.
  3. Filtreleme: İlgilendiğiniz pozisyona (büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi vb.) göre arama yapın. Arama kriterlerinizi belirleyerek (şehir, sektör, pozisyon, eğitim durumu vb.) uygun ilanları filtreleyin.

3. Başvuru Yapma

İlgilendiğiniz ilanı bulduktan sonra başvuru işlemlerine geçebilirsiniz:

  1. İlan Detaylarını İnceleme: İlgilendiğiniz iş ilanının üzerine tıklayarak detaylarını inceleyin. Başvuru şartları, istenen belgeler ve son başvuru tarihini kontrol edin.
  2. Başvuru Yap: İlanın alt kısmında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işlemini başlatın.
  3. Gerekli Bilgileri Tamamlama: Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Gerekli belgeleri (özgeçmiş, diploma, sertifikalar vb.) sisteme yükleyin.

4. Başvurunun Takibi

Başvurunuzu yaptıktan sonra süreci takip etmek önemlidir:

  1. Başvuru Durumu: İŞKUR sisteminde "Başvurularım" bölümüne girerek başvurularınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.
  2. Geri Bildirim: İşverenin geri bildirimlerini ve mülakat davetlerini düzenli olarak kontrol edin. İŞKUR hesabınızdaki mesajlar bölümünden veya e-posta yoluyla bilgilendirilebilirsiniz.

5. Mülakat ve İşe Alım Süreci

Başvurunuz olumlu değerlendirildiğinde mülakat süreci başlayacaktır:

  1. Mülakat Daveti: İşveren tarafından mülakata davet edildiğinizde, belirtilen tarih ve saatte mülakata katılın.
  2. Mülakat Hazırlığı: Mülakat öncesi iş ilanı ve işveren hakkında detaylı bilgi edinin. Hazırlıklı ve profesyonel bir şekilde mülakata katılın.
  3. Sonuçların Takibi: Mülakat sonucunu takip edin ve işverenin geri dönüşünü bekleyin. Olumlu sonuçlanırsa, işe başlama sürecinizi tamamlayın.

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları gerçekleştirilecek. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

Büro Personeli Alımı

Ofis işlerine ilgi duyan ve büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenlemek, belge ve dokümanları yönetmek gibi görevler üstlenecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları için alımlar yapılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlama, giriş-çıkışları denetleme gibi sorumlulukları üstlenecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

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