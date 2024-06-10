SGK güvenlik görevlisi alımı: Ön lisans mezunu ACİL personel aranıyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Mersin, Sakarya...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), güvenlik görevlisi alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için belirlenen başvuru şartları ve süreci şu şekilde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), güvenlik görevlisi alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için belirlenen başvuru şartları ve süreci şu şekilde...
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
260 Büro Personeli,
69 Destek Personeli,
14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.
SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI
Adaylar başvurularını 05-14 Haziran 2024 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
SGK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKALYINIZ
SGK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE DAĞILIMI
Başvuru yapacak adayların, ilan edilen şartları dikkatlice incelemesi önemlidir. Ayrıca, alımların sınırlı sayıda gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ilgilenen adayların başvuru sürecini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, 5 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru işlemi SGK'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak olan formun doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesiyle tamamlanacaktır.